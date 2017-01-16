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В центре внимания

За "родственные" побои теперь грозит лишь штраф
Злостных должников намерены лишить единственного жилья
Минувший год Обезьяны оставил Петуху невеселое наследство

Общество

За "родственные" побои теперь грозит лишь штраф
10:35 | 13 января 2017
Газ хотят отключить всем
12:28 | 11 января 2017
Климат в жилищах нижегородцев изменился в холодную сторону
12:27 | 11 января 2017
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Экономика

Нижегородская область лидер по восстановлению леса
10:33 | 13 января 2017
Новый год нижегородцы встречали скромнее, чем обычно
11:02 | 11 января 2017
В Нижегородской области заработают новые технологии
09:26 | 05 января 2017
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Культура

Как встречали нижегородцы Новый год?
12:59 | 13 января 2017
Нижегородская ярмарка уже два века на Стрелке
12:35 | 11 января 2017
На Щелковском хуторе прошли святки
12:32 | 11 января 2017
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Спорт

Как будут доставлять болельщиков на ЧМ-2018
12:22 | 11 января 2017
Михаил ВАРНАКОВ:"Меня пытались сослать на Камчатку"
11:32 | 11 января 2017
Нижегородский спорт от успехов до разочарования
09:57 | 05 января 2017
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Здоровье

Для нижегородцев зимний период самый травмоопасный
11:48 | 11 января 2017
Вежливость тоже лечит
11:28 | 11 января 2017
Как одолеть послепраздничную депрессию
10:39 | 05 января 2017
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Криминал

Минувший год Обезьяны оставил Петуху невеселое наследство
12:13 | 11 января 2017
Одно громкое преступление помогло раскрытию другого
09:51 | 05 января 2017
Нижегородским сыщикам помог кот
12:28 | 28 декабря 2016
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Власть

Повышены пособия малоимущим гражданам и многодетным семьям
10:29 | 13 января 2017
Разговор с президентом глазами нижегородского журналиста
11:39 | 28 декабря 2016
В парламенте Нижегородской области
10:38 | 28 декабря 2016
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Анонсы

Афиша НН с13 января С ПРИЗАМИ!
22:30 | 13 января 2017
АФИША "НН" с 30 декабря.С ПРИЗАМИ!
15:34 | 29 декабря 2016
Рождественский караван Coca-Cola» приедет в Нижний Новгород
09:45 | 22 декабря 2016
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Происшествия

Нижегородец неудачно запустил салют
11:49 | 11 января 2017
Страшная авария произошла в Арзамасе
10:12 | 30 ноября 2016
Наглядный урок нижегородским водителям
12:36 | 18 ноября 2016
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В стране и мире

"Левак" широкого потребления
12:18 | 11 января 2017
Россия укрепит позиции
10:38 | 05 января 2017
В Черном море продолжаются поиски погибших в авиакатастрофе
10:56 | 28 декабря 2016
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13:1817 января 2017
Нижегородская "Спарта" дважды проиграла клубу "Липецк-Индезит"
16:1816 января 2017
Валерий Шанцев дал старт строительству Дома культуры в Нижегородской области
16:1816 января 2017
В Нижегородской области выросло число многодетных семей
13:3216 января 2017
В Нижнем Новгороде для льготников изменили правила оплаты детсадов
13:3116 января 2017
Еще один дом расселяют из-за трещины в Нижегородской области
13:3016 января 2017
В Нижегородской области запретили доступ к сайтам интим-услуг
13:2916 января 2017
Нижегородский фестиваль имени Евгения Евстигнеева под вопросом
13:2016 января 2017
Нижегородским ГИБДД выявлено более 9000 водителей - нарушителей
13:1916 января 2017
Снежная погода ожидает нижегородцев
13:1916 января 2017
В Нижегородской области в выходные дни в ДТП погиб ребёнок
13:1716 января 2017
В Нижегородской области прекращена работа полигона ТБО

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