Курсы валют ЦБ РФ
Курс Доллара к рублю на сегодня00.0000
Курс Евро к рублю на сегодня00.0000

В центре внимания

Заставить водителей пропускать скорую предлагают не безопасным способом
Иностранные технологии обучения пагубно сказываются на их психике
Много ли шансов разбогатеть на лотерее

Общество

Валерий Шанцев посетил Городецкий район
10:36 | 20 января 2017
В Нижегородской области будут работать 75 купален
11:56 | 18 января 2017
Иностранные технологии обучения пагубно сказываются на их психике
11:51 | 18 января 2017
Все новости раздела

Экономика

Мороженое из Дзержинска поедет в Китай
10:34 | 20 января 2017
Темпы строительства жилья не упали
10:29 | 20 января 2017
Нижегородцам рекомендуют покупать жилье
11:24 | 18 января 2017
Все новости раздела

Культура

В одной полынье со светилами
12:15 | 18 января 2017
Валерий Шанцев дал старт строительству Дома культуры
11:05 | 18 января 2017
Как встречали нижегородцы Новый год?
12:59 | 13 января 2017
Все новости раздела

Спорт

Юлия СОТНИКОВА:"На старте доллары в глазах не скачут"
11:41 | 18 января 2017
Как будут доставлять болельщиков на ЧМ-2018
12:22 | 11 января 2017
Михаил ВАРНАКОВ:"Меня пытались сослать на Камчатку"
11:32 | 11 января 2017
Все новости раздела

Здоровье

Заставить водителей пропускать скорую предлагают не безопасным способом
10:40 | 20 января 2017
Любителям посмолить предлагают увеличить рабочий день
11:35 | 18 января 2017
Для нижегородцев зимний период самый травмоопасный
11:48 | 11 января 2017
Все новости раздела

Криминал

Нижегородку обманул заморский принц
12:03 | 18 января 2017
Минувший год Обезьяны оставил Петуху невеселое наследство
12:13 | 11 января 2017
Одно громкое преступление помогло раскрытию другого
09:51 | 05 января 2017
Все новости раздела

Власть

В парламенте Нижегородской области
11:54 | 18 января 2017
Повышены пособия малоимущим гражданам и многодетным семьям
10:29 | 13 января 2017
Разговор с президентом глазами нижегородского журналиста
11:39 | 28 декабря 2016
Все новости раздела

Анонсы

АФИША "НН" с 20 января.С ПРИЗАМИ!
14:01 | 19 января 2017
Афиша НН с13 января С ПРИЗАМИ!
22:30 | 13 января 2017
АФИША "НН" с 30 декабря.С ПРИЗАМИ!
15:34 | 29 декабря 2016
Все новости раздела

Происшествия

Машина нырнула с моста в Нижнем Новгороде
10:27 | 20 января 2017
Что стало причиной просадки грунта в Дзержинске?
11:07 | 18 января 2017
Нижегородец неудачно запустил салют
11:49 | 11 января 2017
Все новости раздела

В стране и мире

Рабочие кадры в дефиците
11:21 | 18 января 2017
"Левак" широкого потребления
12:18 | 11 января 2017
Россия укрепит позиции
10:38 | 05 января 2017
Все новости раздела

Читателям

Здесь можно получить всю информацию о подписке

цены, льготы, призы, розыгрыши

Рекламодателям

Здесь можно получить всю информацию о рекламе

цены, контакты менеджеров

Наши услуги

Информация о продукции и услугах, предоставляемых редакцией

рекламная, сувенирная, полиграфическая продукция


Лента новостей

15:2621 января 2017
Салон красоты обокрал нижегородцев на 7 миллионов рублей
15:1821 января 2017
Нижегородская область – на четвертом месте по продажам Е-ОСАГО
15:1121 января 2017
В Нижегородской области врачи детской больницы предотвратили пожа
15:0321 января 2017
Нижегородская ГЭС вдвое увеличивает расход воды
14:5521 января 2017
ХК "Саров" проиграл "Южному Уралу"
14:5121 января 2017
Нижегородская "Чайка" проиграла питерскому "Динамо"
14:4021 января 2017
В Нижнем Новгороде составили "чёрный" и "белый" списки "незамерзайки"
14:3221 января 2017
Нижегородцы чудом спаслись из горящего дома
14:2421 января 2017
Нижегородские ученые нашли способ ранней диагностики туберкулеза
14:1821 января 2017
Нападающий нижегородского «Торпедо» сыграет за сборную России
15:4420 января 2017
Нижегородцев приглашают принять участие во Всероссийском кинофестивале

Архив новостей

Фоторепортажи Видеорепортажи
Посмотреть все фоторепортажи Посмотреть все видеорепортажи

Яндекс.Метрика

© 2006–2013–2017 ГП НО РИЦ «Нижегородские новости»

Учредители газеты «Нижегородские новости» - Правительство Нижегородской области и Законодательное Собрание Нижегородской области.

Учредитель Государственного предприятия Нижегородской области «Редакционно- издательский центр «Нижегородские новости» - Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.

О проекте Карта сайта Версия для печати

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Приволжскому федеральному округу
20 сентября 2007 г.
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 18-3541.

Дизайн и разработка — Сайт НН