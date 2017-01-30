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В центре внимания

Штраф за нарушения на пешеходных переходах увеличат
Валерий БАРИНОВ:"Без интриг театр мертв"
Управляющие компании будут штрафовать

Общество

Нижегородские дворы и парки благоустроят
10:10 | 27 января 2017
Штраф за нарушения на пешеходных переходах увеличат
10:03 | 27 января 2017
Родители боятся школьных собраний
13:30 | 25 января 2017
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Экономика

Валерий Шанцев открыл ресурсный центр в Арзамасе
09:58 | 27 января 2017
Мороженое из Дзержинска поедет в Китай
10:34 | 20 января 2017
Темпы строительства жилья не упали
10:29 | 20 января 2017
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Культура

В Нижнем Новгороде за Людмилу Гурченко выступают ее наряды
09:08 | 27 января 2017
В нижегородской «Комедiи» предстанут все стороны любви
11:32 | 26 января 2017
Валерий БАРИНОВ:"Без интриг театр мертв"
12:49 | 25 января 2017
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Спорт

Виталий Мутко посетил Нижний Новгород
09:54 | 27 января 2017
Нижегородскую конную школу отгородили забором
11:47 | 25 января 2017
Юные нижегородцы сыграют на Красной площади
11:21 | 25 января 2017
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Здоровье

За нападения на врачей ужесточат наказание?
11:53 | 25 января 2017
Заставить водителей пропускать скорую предлагают не безопасным способом
10:40 | 20 января 2017
Любителям посмолить предлагают увеличить рабочий день
11:35 | 18 января 2017
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Криминал

Несостоявшийся нижегородский олигарх готовится к этапу
11:04 | 25 января 2017
Нижегородку обманул заморский принц
12:03 | 18 января 2017
Минувший год Обезьяны оставил Петуху невеселое наследство
12:13 | 11 января 2017
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Власть

Нижегородские медики получили новые автомобили "скорой"
12:35 | 25 января 2017
В парламенте Нижегородской области
11:54 | 18 января 2017
Повышены пособия малоимущим гражданам и многодетным семьям
10:29 | 13 января 2017
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Анонсы

АФИША "НН" с 27 января.С ПРИЗАМИ!
13:06 | 26 января 2017
АФИША "НН" с 20 января.С ПРИЗАМИ!
14:01 | 19 января 2017
Афиша НН с13 января С ПРИЗАМИ!
22:30 | 13 января 2017
Все новости раздела

Происшествия

В нижегородской области эвакуировали школу
10:07 | 27 января 2017
Машина нырнула с моста в Нижнем Новгороде
10:27 | 20 января 2017
Что стало причиной просадки грунта в Дзержинске?
11:07 | 18 января 2017
Все новости раздела

В стране и мире

Новый президент США не похож на своих предшественников
13:06 | 25 января 2017
Рабочие кадры в дефиците
11:21 | 18 января 2017
"Левак" широкого потребления
12:18 | 11 января 2017
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18:1029 января 2017
Михаил Пореченков предложил провести в Нижнем Новгороде кинофестиваль
18:0629 января 2017
Нижегородцы смогут пожаловаться на плохой бензин по прямой линии
18:0029 января 2017
БК "Нижний Новгород" разгромил "Автодор"
17:5529 января 2017
Нижегородская "Спарта" проиграла "Приморочке"
17:5229 января 2017
Нижегородка стала победителем капитал-шоу «Поле чудес»
17:4229 января 2017
Нижегородский бездомный наворовал проводов на крупную сумму
17:3829 января 2017
Тренера нижегородского "Торпедо" дисквалифицировали
17:3429 января 2017
Сотрудники ФСБ спасли юную от нижегородку террористов
19:0228 января 2017
Юная нижегородка достойно выступила на международном шахматном турнире
18:5428 января 2017
Нижегородские легкоатлеты отличились на первенстве России
18:4928 января 2017
Нижегородские школьницы получат подарок от президента Путина

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