Учредители газеты «Нижегородские новости» - Правительство Нижегородской области и Законодательное Собрание Нижегородской области.
Учредитель Государственного предприятия Нижегородской области «Редакционно- издательский центр «Нижегородские новости» - Министерство государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области.
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