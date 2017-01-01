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В центре внимания

В борьбе с пьянством достанется даже сердечникам
Новогодние посиделки не должны стать толчком к недугам
От диктата ДУКа поможет людям избавиться профессиональный управленец

Общество

«Добрый сад» расцветает в Нижнем Новгороде
11:34 | 30 декабря 2016
Верят ли нижегородцы в Деда Мороза
12:13 | 28 декабря 2016
Новые предложения по пенсионной реформе
11:31 | 28 декабря 2016
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Экономика

Китайские туроператоры открыли Нижегородскую область
10:03 | 27 декабря 2016
Налоговые льготы для нижегородских промышленников
10:02 | 27 декабря 2016
Градус останется неизменным
10:45 | 21 декабря 2016
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Культура

Новый год встречаем с классиками жанров
12:35 | 28 декабря 2016
Подождать обещанного призывают детский театр "Вера"
12:24 | 28 декабря 2016
Минкульт может ввести "обязательное задание"
12:19 | 28 декабря 2016
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Спорт

У нижегородцев снова новогодние каникулы
11:21 | 28 декабря 2016
Александр СИДОРОВ:"Жал со "сломанным" плечом"
10:39 | 21 декабря 2016
Стадиона "Нижний Новгород" выходит на финишную прямую
10:22 | 16 декабря 2016
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Здоровье

В борьбе с пьянством достанется даже сердечникам
11:44 | 28 декабря 2016
Новогодние посиделки не должны стать толчком к недугам
11:06 | 28 декабря 2016
Число отравившихся некачественным алкоголем в нашей области растет
10:33 | 21 декабря 2016
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Криминал

Нижегородским сыщикам помог кот
12:28 | 28 декабря 2016
От заезжей гастролерши пострадало немало нижегородцев
12:09 | 28 декабря 2016
Подарок без предупреждения
13:12 | 21 декабря 2016
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Власть

Разговор с президентом глазами нижегородского журналиста
11:39 | 28 декабря 2016
В парламенте Нижегородской области
10:38 | 28 декабря 2016
В парламенте Нижегородской области
10:25 | 21 декабря 2016
Все новости раздела

Анонсы

АФИША "НН" с 30 декабря.С ПРИЗАМИ!
15:34 | 29 декабря 2016
Рождественский караван Coca-Cola» приедет в Нижний Новгород
09:45 | 22 декабря 2016
Нижегородская афиша с 23 декабря С ПРИЗАМИ!
14:04 | 21 декабря 2016
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Происшествия

Страшная авария произошла в Арзамасе
10:12 | 30 ноября 2016
Наглядный урок нижегородским водителям
12:36 | 18 ноября 2016
Нижегородец попал под колеса автомобиля в лесу
09:42 | 26 октября 2016
Все новости раздела

В стране и мире

В Черном море продолжаются поиски погибших в авиакатастрофе
10:56 | 28 декабря 2016
Коллекторы под колпаком у государства
10:05 | 21 декабря 2016
В России выросло число предпочитающих личное благополучие
10:19 | 14 декабря 2016
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15:5130 декабря 2016
Нижегородские спортсмены завоевали более 250 медалей
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В Нижнем Новгороде снова перекроют площадь Горького
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В Нижегородской области зарегистрировано более 1500 сообщений о преступлениях
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Нижегородским ГИБДД выявлено более 3700 водителей-нарушителей
15:4730 декабря 2016
Нижегородские автоинспекторы за сутки зарегистрировали одно ДТП с погибшим
11:1330 декабря 2016
Горьковский автомобильный завод отметил юбилей
11:1330 декабря 2016
В Нижегородской области в массовом ДТП погиб человек
11:1230 декабря 2016
Более восьми миллиардов рублей поступит в бюджет Нижегородской области от ГЖД
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Нижегородская ГИБДД изменит график работы в новогодние праздники
11:1030 декабря 2016
Нижегородский «Старт» снова проиграл «Волге»
11:0830 декабря 2016
Нижегородское правительство субсидирует строительство стрелкового центра в Дзержинске

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