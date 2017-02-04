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В центре внимания

Зачисление в нижегородские школы проходит не везде гладко
Нижегородская школьница обещает не повторять ошибок
В суете перепутали младенцев

Общество

Зачисление в нижегородские школы проходит не везде гладко
10:22 | 03 февраля 2017
Доступность высшего образования проверили эксперты
15:01 | 01 февраля 2017
Наших путешественников не пугают никакие опасности
11:53 | 01 февраля 2017
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Экономика

Очередной ресурсный центр открылся в Нижегородской области
10:19 | 03 февраля 2017
25-й ресурсный центр открылся в Нижнем Новгороде
14:14 | 01 февраля 2017
Валерий Шанцев открыл ресурсный центр в Арзамасе
09:58 | 27 января 2017
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Культура

Новую программу увидят зрители в Нижегородском цирке
10:32 | 03 февраля 2017
Даниил Крамер в Нижнем Новгороде блюзом набил зал под завязку
08:51 | 02 февраля 2017
Великий русский писатель творил здесь "с натуры"
12:41 | 01 февраля 2017
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Спорт

Евгений БОБАРИКО:"Серьезной драке помешали маски"
11:46 | 01 февраля 2017
Виталий Мутко посетил Нижний Новгород
09:54 | 27 января 2017
Нижегородскую конную школу отгородили забором
11:47 | 25 января 2017
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Здоровье

Самочувствие мы часто соотносим с погодой за окнами
12:36 | 01 февраля 2017
Некоторые нижегородцы годами ждут путевок на лечение
12:34 | 01 февраля 2017
Пластические операции не решают всех проблем пациентов
11:39 | 01 февраля 2017
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Криминал

Нижегородские мошенники изобретают новые способы наживы
12:48 | 01 февраля 2017
Несостоявшийся нижегородский олигарх готовится к этапу
11:04 | 25 января 2017
Нижегородку обманул заморский принц
12:03 | 18 января 2017
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Власть

В парламенте Нижегородской области
12:24 | 01 февраля 2017
Операторов связи обязали хранить большой объем информации
11:33 | 01 февраля 2017
Валерия Шанцева признали самым народным губернатором России
15:38 | 31 января 2017
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Анонсы

АФИША "НН" с 3 февраля.С ПРИЗАМИ!
11:40 | 02 февраля 2017
Константин Хабенский выйдет на сцену в Нижнем Новгороде
11:34 | 02 февраля 2017
Нижегородцы встретятся с Людмилой Чурсиной
10:13 | 02 февраля 2017
Все новости раздела

Происшествия

Нижегородская школьница обещает не повторять ошибок
13:00 | 01 февраля 2017
В нижегородской области эвакуировали школу
10:07 | 27 января 2017
Машина нырнула с моста в Нижнем Новгороде
10:27 | 20 января 2017
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В стране и мире

Новый президент США не похож на своих предшественников
13:06 | 25 января 2017
Рабочие кадры в дефиците
11:21 | 18 января 2017
"Левак" широкого потребления
12:18 | 11 января 2017
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15:5203 февраля 2017
Нижегородские кинологи взяли серебро на чемпионате ПФО
15:5103 февраля 2017
Нижегородский хоккеист попал в олимпийскую сборную России
14:3403 февраля 2017
Иномарка сбила женщину в центре Нижнего Новгорода
14:3403 февраля 2017
Всероссийское первенство по бадминтону среди глухих пройдет в Нижегородской области
14:3303 февраля 2017
Волжское пароходство готовит к навигации более 170 судов
12:5103 февраля 2017
Нижегородский ФК «Волга» признан банкротом
12:5003 февраля 2017
Сельхозтехника и здание мастерской сгорели в Нижегородской области
12:4903 февраля 2017
В Нижнем Новгороде станет больше пешеходных улиц
12:4903 февраля 2017
Морозы ожидаются в Нижегородской области
12:2403 февраля 2017
В Нижегородской области выявлено более 3100 водителей - нарушителей
12:2403 февраля 2017
В Нижегородской области за сутки зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими

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